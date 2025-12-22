Гинцбург: Логунов справится с должностью руководителя Центра им. Гамалеи

Научный руководитель центра добавил, что его отстранение от должности связано с окончанием пятилетнего контракта

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новый руководитель НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов полностью справится со своей должностью. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель центра Александр Гинцбург.

"Я считаю, что [Логунов] полностью справится с должностью. Тем более, что я и все сотрудники будут ему помогать в этом", - сказал он.

Гинцбург добавил, что его отстранение от должности связано с окончанием пятилетнего контракта. Логунов является учеником Гинцбурга. "У нас прекрасные человеческие отношения", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что новым руководителем НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России стал академик РАН Денис Логунов, до этого занимавший должность заместителя директора по научной работе.