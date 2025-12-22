В МВД предупредили дропперов об ответственности независимо от тактики мошенников

Передача банковской карты, реквизитов или иного платежного средства третьим лицам образует состав ч. 3 ст. 187 УК РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Киберполиция предупредила дропперов об ответственности независимо от того, передают они мошенникам карту или проводят переводы самостоятельно. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Формат "перевел сам и оставил комиссию" не снижает рисков и не освобождает от ответственности. Такие действия квалифицируются как преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 187 УК РФ", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что передача банковской карты, реквизитов или иного платежного средства третьим лицам образует состав ч. 3 ст. 187 УК РФ. "Важно понимать, что, если будет установлено, что лицо осознавало преступный характер операций, его действия могут быть также квалифицированы как соучастие, например в мошенничестве или иных тяжких преступлениях", - отметили в киберполиции.

Там подчеркнули, что смена схемы не меняет сути: ответственность наступает независимо от формы участия и степени вовлеченности.