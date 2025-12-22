Во всероссийской олимпиаде по робототехнике участвовали более 2,6 тыс. человек

Церемония награждения прошла 22 декабря в Федеральном центре беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Число школьников, принявших участие в первой Открытой всероссийской технологической олимпиаде по робототехнике "От кода к взлету", превысило 2,6 тыс. Об том сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко со ссылкой на его слова.

Церемония награждения призеров и победителей прошла 22 декабря в Федеральном центре беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево".

"Поздравляю победителей и призеров с заслуженными медалями! Вы показали лучшие результаты среди более 2,6 тыс. участников из 66 регионов России. Это настоящий повод для гордости! Благодарю родителей, учителей и наставников за поддержку ребят и за то, что помогаете им получать новые знания и навыки в робототехнике. Как отмечает наш президент Владимир Владимирович Путин, это одно из перспективных направлений развития, которые находятся в фокусе внимания правительства", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Чернышенко также пожелал победителям и призерам олимпиады не останавливаться на достигнутом и найти достойное применение талантам на благо России и ее регионов.