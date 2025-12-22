Дед Мороз пожелал россиянам быть энергичными и добрыми в Новом году

Он также рекомендовал открыть сердце и душу, чтобы "было в новом году всем хорошо и замечательно"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области пожелал россиянам быть энергичными и добрыми в наступающем Новом году, который пройдет под знаком Красной Огненной лошади по восточному календарю. Об этом он рассказал на пресс-конференции ТАСС.

"Коль у меня, старика, три лошади, то нам всем в нашей стране повезет втройне. Самое главное, чтобы хорошую огненную энергию лошади мы могли перенять, открыть сердце, душу, чтобы было в новом году всем хорошо и замечательно. [У меня в резиденции] тройка лошадей - Декабрь, Январь, Февраль. Она у меня самая быстрая, самая резвая. Они самые первые мои помощники", - рассказал Дед Мороз в пресс-центре ТАСС.

Он отметил, что благодаря лошадкам, он успевает ко всем. "С 31-го на 1-е я поздравляю всю нашу большую необъятную страну. Хорошо, что в России 11 часовых поясов, поэтому успеваю ко всем. Вместе с вами, ребятишки, со взрослыми я встречаю наш общий любимый праздник - Новый год", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос о своей обязательной традиции в новогоднюю ночь.