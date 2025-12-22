Регионы ДФО стали лидерами рейтинга качества жизни людей с ОВЗ

Первое место заняла Сахалинская область

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Регионы Дальневосточного федерального округа по 47 пунктам из 55 оказались выше среднероссийских показателей в рамках всероссийского исследования качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 2025 году. Об этом сообщила руководитель представительства Агентства стратегических инициатив на Дальнем Востоке Ольга Курилова.

"Впервые в рейтинге качества жизни был индекс рассчитан для людей с ограниченными возможностями здоровья. И впервые дальневосточники показали [результат] выше средних по стране - 47 из 55 показателей. Мне кажется, это очень хороший, высокий показатель", - сказала она во время пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Дальний Восток.

Курилова добавила, что таких показателей удалось добиться благодаря включенности глав регионов и применения различных практик для улучшения качества жизни людей с ОВЗ. Первое место в исследовании заняла Сахалинская область. По словам заместителя председателя правительства области Владимира Ющука, таких показателей удалось достичь с помощью комплексного подхода к решению проблем доступности среды для людей с инвалидностью.

"Сахалинский регион отдаленный. Мы приняли решение, что наш регион будет помогать федеральным структурам с транспортной логистикой. Мы договорились с транспортными компаниями и просто наладили сюда доставку средств реабилитации. Мы открыли прокат технических средств реабилитации за региональный счет. Мы поддерживаем работодателей, которые берут на работу людей с инвалидностью. Автобусы, которые сегодня мы меняем, и ремонт автомобильных дорог и тротуаров мы подгадываем так, чтобы платформа автобуса была комфортная для передвижения инвалидов", - отметил он.

Ющук добавил, что в решении проблемы также важно получать обратную связь, которую в Сахалинской области собирают с помощью специализированного call-центра. По его словам, уровень удовлетворенности людей условиями для жизни инвалидов в регионе составляет 82%.

В Амурской области, которая вошла в топ-30 рейтинга, выделяются средства на адаптацию рабочих мест для инвалидов, в учебных заведениях среднего профессионального образования предусмотрены группы для молодежи с инвалидностью по зрению и слуху, с ДЦП. По словам первого заместителя председателя правительства Амурской области Татьяны Половайкиной, после обращения одного из жителей были внедрены умные браслеты с кнопкой SOS, которые получили не только люди с ОВЗ, но и пожилые. Браслетами в регионе пользуются порядка 750 граждан.