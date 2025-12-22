Текущий год в Москве может стать самым теплым за всю историю наблюдений

Средняя температура воздуха слегка превышает отметку в плюс 8,0 градуса, отметил синоптик Михаил Леус

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Средняя годовая температура воздуха в Москве достигла отметки плюс 8,5 градусов, что может сделать 2025 год самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в столице. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"За разговорами о том, какая погода будет на Новый год, мы чуть не упустили один важный момент - год 2025 в Москве может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений! <...> Ровно за 10 дней до своего финала он идет с опережением графика лидера, его средняя температура воздуха слегка превышает отметку в плюс 8,0 градусов", - написал он в своем Telegram-канале.

Однако, он отметил, что из-за последних дней декабря, где прогнозируются две холодные волны, этот показатель может заметно понизится.

При этом, Леус подчеркнул, что у уходящего года еще есть все шансы завоевать титул. "Прогноз обещает к Новому году среднюю температуру последнего зимнего месяца в пределах минус 1,5 градуса - минус 2,5 градуса, а чтобы стать самым теплым в истории, декабрь 2025 года должен финишировать со средней температурой не ниже минус 5 градусов, так что все шансы у него есть", - добавил он.