В Казани в новогодние праздники запретят салюты при угрозе атаки БПЛА

Ограничения на использование пиротехники вводятся с 25 декабря по 11 января

КАЗАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Особый противопожарный режим со строгими ограничениями на использование пиротехники вводится в Казани с 25 декабря по 11 января. Запрет на фейерверки будет автоматически действовать при объявлении режимов "Беспилотная опасность", "Угроза атаки БПЛА" и по сигналу "Внимание всем!", сообщает пресс-служба мэрии города.

"Это и так не шутка, но в связи с особой ситуацией новогодний фейерверк нельзя будет запустить в случае опасности атаки БПЛА. Усиливаются меры контроля - создаются профилактические группы совместно с силовыми органами, и к нарушителям будут применяться штрафные санкции. Поэтому не надо портить праздник себе и своим близким", - приводятся в сообщении слова мэра города Ильсура Метшина.

Кроме того, пиротехнику нельзя использовать на расстоянии 500 м от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и в пределах 30 м от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, дорог. Для безопасного запуска салютов в городе определены четыре специальные площадки. Это майдан на ул. Гаврилова, Нижне-Зареченская дамба, Березовая роща в поселке Мирный и ипподром.

За соблюдением правил будут следить профилактические группы, в которые вошли представители администраций и сотрудники полиции. Нарушителям грозят штрафы: для граждан - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - до 60 тыс. рублей, для юридических - до 800 тыс. рублей.

По словам начальника управления гражданской защиты исполкома города Сергея Чанкина, за прошлые новогодние праздники из-за пиротехники пострадали два человека, включая ребенка.