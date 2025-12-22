Барщевский с 26 декабря покидает пост полпреда кабмина в КС и ВС

Причиной стал выход на пенсию

Полпред правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Михаил Барщевский с 26 декабря освобождается от должности полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах РФ в связи с выходом на пенсию. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

27 декабря Барщевскому исполнится 70 лет.

"Освободить Барщевского Михаила Юрьевича 26 декабря 2025 г. от должности полномочного представителя правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде Российской Федерации в связи с выходом на пенсию", - говорится в документе.

В четверг, 18 декабря, на открытом заседании Конституционного суда Барщевский объявил об уходе со своей должности полномочного представителя правительства РФ в Конституционном и Верховном судах РФ. В беседе с ТАСС Барщевский объяснил уход достижением им предельного возраста государственного служащего. Он также опроверг версию о том, что его уход связан с тем, что адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова состоит в коллегии адвокатов "Барщевский и партнеры". Кроме того, Барщевский добавил, что после ухода с должности планирует вернуться к адвокатской деятельности, а также продолжит заниматься театром "Неформат" в Москве, художественным руководителем которого является.