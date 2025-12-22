Mirror: Карл III в 2025 году был самым работающим членом королевской семьи

По информации газеты, за год монарх принял участие в 532 публичных мероприятиях

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III оказался самым работающим членом королевской семьи, несмотря на то, что проходит курс лечения от рака. Об этом сообщила газета The Mirror.

По ее информации, в уходящем году 77-летний монарх принял участие в 532 публичных мероприятиях. Это на 50 больше, чем его сестра принцесса Анна. Таким образом, за последние 12 месяцев Его Величество присутствовал на 22% из 2 458 мероприятий с участием членов королевской семьи.

На третьем месте по этому показателю идет младший брат короля принц Эдвард герцог Эдинбургский - 313. За ним расположилась его жена герцогиня Эдинбургская Софи (235). Королева Камилла замыкает пятерку лидеров. Она поучаствовала в 2025 году в 228 публичных мероприятиях.

Далее идет двоюродный брат королевы Елизаветы II (1926-2022) герцог Глостерский Ричард (212). Наследник престола принц Уэльский Уильям - на седьмой строчке (202), впереди герцогини Глостерской Биргитты (113) и другого двоюродного брата Елизаветы II герцога Кентского Эдварда (77). Замыкает десятку самых работающих членов королевской семьи жена наследника британского престола принцесса Уэльская Кэтрин (Миддлтон), которая восстанавливается после курса лечения от рака. С 1 января она появлялась на публике в официальном статусе 68 раз.

В середине декабря Карл III сообщил, что его борьба с раком была успешной, поэтому с 2026 года он уменьшит интенсивность терапии. В канцелярии главы государства пояснили, что Его Величество исключительно хорошо реагирует на лечение, и его врачи рекомендуют, чтобы "дальнейшие меры теперь перешли в профилактическую фазу". 26 января 2024 года король был прооперирован в плановом порядке в связи с увеличенной простатой. Во время этой процедуры у него был диагностирован рак, о чем Букингемский дворец сообщил в начале февраля. Со временем король вернулся к исполнению своих публичных обязанностей.