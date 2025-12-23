Рособрнадзор приостановил лицензию "Шанинки"

Организация временно не может обучать студентов, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии Московской школы социальных и экономических наук ("Шанинки"), следует из данных реестра лицензий ведомства.

"Статус лицензии: приостановлена", - говорится в материалах Рособрнадзора.

Таким образом, Московская школа социальных и экономических наук временно не может обучать студентов.

В апреле 2025 года Рособрнадзор на год запретил прием на обучение в Московскую высшую школу социальных и экономических наук из-за неисполнения предписания об устранении ранее выявленных многочисленных нарушений. Тогда ведомство провело внеплановую проверку с 2 по 15 апреля в связи с окончанием срока исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований, который были предписаны исходя из результатов проверки в ноябре 2024 года.

В работе организации были выявлены нарушения лицензионных требований, требований к выполнению аккредитационных показателей, к размещению данных на сайте организации, а также требований правил оказания платных образовательных услуг.

В ноябре 2025 года Рособрнадзор лишил аккредитации "Шанинку" по нескольким образовательным программам: "Психология" (бакалавриат), "Психология" (магистратура), "Менеджмент" (бакалавриат), "Социология" (бакалавриат).