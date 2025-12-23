В Москве ночь на 24 декабря стала самой холодной с начала зимы

К полуночи столбики термометров метеостанции на ВДНХ показали минус 15,7 градуса

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Нынешняя ночь в Москве уже стала самой холодной с начала календарной зимы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"К полуночи столбики термометров главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, показали минус 15,7 градуса - это самый низкий на данный момент показатель с начала календарной зимы", - сказал собеседник агентства. Однако в предстоящие часы мороз может еще немного усилиться: по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве ожидается на уровне минус 16 градусов.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что пик холода может прийтись этой ночью на период с полуночи до 03:00 мск, после чего температура воздуха начнет повышаться и ко второй половине дня среды столбики термометров вполне могут достичь отметки в минус 5 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее также сообщал, что предыдущая ночь - с 22 на 23 декабря - стала в Москве самой холодной с начала календарной зимы. "Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы - базовая метеостанция города зафиксировала первые двухзначные морозы - минимум составил минус 10,7 градуса", - отмечал синоптик в своем телеграм-канале.

Впрочем, абсолютного рекорда погода, прогнозируемая на сегодня в Москве, достичь не сможет. Согласно метеорологическим данным, самым холодным 24 декабря выдалось в 1892 году, когда холода в городе окрепли до минус 37,3 градуса. Самым же теплым этот день стал в 2015 году - тогда воздух прогрелся до плюс 9 градусов.