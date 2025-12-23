В ОП предупредили о штрафах за принуждение к работе в Новый год

Компании рискуют получить штраф до 70 тыс. рублей, сообщил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Компании, привлекающие сотрудников к работе в новогодние праздники без их письменного согласия, рискуют получить штраф до 70 тыс. рублей. Кроме того, руководителя организации могут дисквалифицировать на срок до трех лет, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"За работу в праздники без соблюдения норм действующего законодательства работодателя могут оштрафовать: организацию - от 30 до 50 тыс. рублей; ИП или должностное лицо организации - от 1 до 5 тыс. рублей", - сказал эксперт, ссылаясь на Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Член ОП РФ предупредил, что "за повторное нарушение организацию оштрафуют на сумму от 50 до 70 тыс. рублей". Для индивидуальных предпринимателей или должностных лиц штраф составит от 10 до 20 тыс. рублей. "Должностное лицо организации, например ее руководителя, вместо штрафа могут дисквалифицировать на 1-3 года", - добавил Машаров.

Работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за отказ работать в выходной день. "Невыход на работу в такой ситуации не является дисциплинарным проступком", - уточнил собеседник агентства.