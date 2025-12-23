На прямую линию президента обращались и из Ульяновки в Ленобласти, и из Ульяновска

Сообщения из населенных пунктов с похожими названиями имели разное содержание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Обращения на прямую линию президента России о бытовых проблемах поступили и от жителей Ульяновска в Приволжском федеральном округе, и от жителей поселка Ульяновка Ленинградской области. Как пояснила ТАСС председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен, обращения из населенных пунктов с похожими названиями имели разное содержание.

"Обращение по вопросам энергетики из Ульяновки у нас есть, но оно не совпадает с обращением, которое зачитал в эфире президент", - сказала Путронен.

По ее словам, жители Ульяновки просили решить вопрос с лимитами на потребление электроэнергии в частных жилых домах поселка. В своем видеообращении они образно сравнили ситуацию с оформлением мощности энергопотребления с "каменным веком".

При этом, по словам Путронен, в обращении из Ульяновска, зачитанном на прямой линии, речь шла о проблемах в более широком смысле - там обратившиеся сравнили уровень жизни в городе с XIX веком.

В свою очередь пресс-служба администрации Ульяновска ранее сообщила, что обращение к президенту России Владимиру Путину на прямую линию о жизни, "как в XIX веке", поступило не из города Ульяновска, а из поселка Ульяновка Ленинградской области.

Как отметила Путронен, власти Ленинградской области взяли в работу обращение из Ульяновки и будут решать вопрос совместно с электросетевой компанией ЛОЭСК. При этом она отметила, что инженерная инфраструктура поселения работает стабильно.

Суть претензии жителей Ульяновки

Как рассказала ТАСС жительница Ульяновки Анна, АО "ЛОЭСК" установило для множества домовладений в частном секторе предельную максимальную мощность энергопринимающих устройств на уровне 3 кВт. "Этого значения категорически недостаточно для современной жизни: одновременное использование базовых бытовых приборов (холодильник, стиральная машина, котел отопления, освещение, компьютер) приводит к постоянным отключениям электроэнергии. Фактически, нас вернули в условия XIX века, лишив возможности пользоваться благами цивилизации", - объяснила суть обращения она.

По словам одного из авторов обращения, чтобы увеличить мощности до стандартных для частного дома 10-15 кВт, жителей просят пройти процедуру "технологического присоединения" со стоимостью от 82 тыс. рублей и выше, что является непосильным для многих семей населенного пункта. Жители просят провести проверку законности установленных ограничений и обоснованности тарифов на технологическое присоединение.

Были ли жалобы от жителей Ульяновска?

В пресс-службе администрации Ульяновска предположили, что при приеме обращения на прямую линию была допущена опечатка в названии населенного пункта.

"Обращаю внимание коллег из Ульяновска, что прямая линия президента России готовится исключительно ответственно и профессионально - об этом знают в каждом регионе России", - отметила Путронен.