Диетолог Залетова рассказала, что лучше пить во время новогоднего застолья

Врач отметила, что самыми полезными для ЖКТ будут теплые негазированные безалкогольные напитки

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Лучшие напитки для помощи ЖКТ во время новогоднего застолья - теплые негазированные безалкогольные. Об этом сообщила ТАСС врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

"Лучший выбор - это теплые негазированные безалкогольные напитки. Например, вода с лимоном, имбирем или ягодами, различные виды чаев. Теплый зеленый или белый чай и содержат ферменты, которые будут облегчать переваривание. А теплая жидкость не замедляет пищеварение и способствует лучшему усвоению жиров. Также подойдут кислые морсы, клюквенный или брусничный, которые будут стимулировать секрецию желудочно-кишечного тракта и слюны", - сказала Залетова.

Холодные газированные напитки пить не рекомендуется, потому что они резко замедляют моторику желудка и вызывают спазм протоков желез внешней секреции, которые выделяют пищеварительные соки. Также не рекомендуются пить пакетированные соки - там содержится большая доза сахара, которая вместе с жиром в блюдах с праздничного стола станет двойным ударом по поджелудочной железе и печени.