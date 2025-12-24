В Совфеде не видят необходимости понижения минимальных баллов по ЕГЭ

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог считает, что такой шаг может ослабить мотивацию учеников

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Снижение минимальных баллов ЕГЭ по базовым предметам (русский язык, математика) может ослабить мотивацию учеников, а также пошатнуть авторитет данной системы оценки знаний. Такое мнение выразил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

"По данным исследований, 39% старшеклассников оценивают собственный стресс от экзаменов как высокий или очень высокий, а для 91% главным источником тревоги оказываются собственные ожидания. Снижение планки хотя бы на 1-2 балла, полагаю, допустимо лишь в определенных случаях, таких как смена образовательных стандартов, иначе регулярное послабление рискует ослабить мотивацию учащихся и авторитет системы оценки", - сказал сенатор.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ утвердило минимальные баллы, которые нужно получить на ЕГЭ для поступления в вузы, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. Так, минимальный балл ЕГЭ - 40 -абитуриентам нужно получить по русскому языку, математике профильного уровня, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии. Порог в 41 балл необходимо преодолеть по физике.

Самые высокие минимальные баллы заявлены по обществознанию и информатике - 45 и 46 соответственно.