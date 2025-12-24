Посол Бразилии в РФ рассказал, почему Новый год нужно встречать в белом

Белый цвет у бразильцев "ассоциируется с чем-то хорошим", отметил Сержио Родригес дос Сантос

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос рассказал в интервью ТАСС о бразильской традиции встречать Новый год в белом, так как этот цвет ассоциируется с чем-то хорошим и положительным.

"У нас есть такая традиция: в новогоднюю ночь все должны быть одеты в белое. Не обязательно с ног до головы, но хотя бы один элемент одежды должен быть белым. Белый цвет у нас ассоциируется с чем-то хорошим, положительным", - рассказал дипломат.

"Здесь, в России, Новый год отмечается зимой. Но у нас есть и другие новогодние традиции, связанные с нашим африканским наследием. Например, люди идут на пляж, заходят в море, прыгают через семь волн и загадывают желание. В российских условиях, возможно, это придется адаптировать", - добавил бразильский посол.

По его словам, еще одна очень традиционная вещь для Бразилии - это фейерверк в Рио-де-Жанейро. "31 декабря, даже если вы не в Рио, а в другой части Бразилии или за ее пределами, вы все равно включите телевизор, чтобы посмотреть, что происходит в Рио. Все идут на пляж Копакабана. Каждый год там собираются огромные толпы людей. И ровно в полночь запускается грандиозный фейерверк над пляжем. Все наслаждаются этим зрелищем", - поделился Родригес дос Сантос.

