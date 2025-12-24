Эксперт Мкртчян: роста турпотока в ДНР и Новороссию не будет без запуска поездов

После запуска железнодорожного пассажирского сообщения число туристов в эти регионы увеличится минимум на 30%, считает вице-президент Альянса туристических агентств России

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Поток туристов на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не вырастет до запуска железнодорожного пассажирского сообщения с этими регионами. Таким мнением с ТАСС поделился вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Туда давно уже пора наладить железнодорожное сообщение, поставить поезда Москва - Мариуполь, Санкт-Петербург - Мариуполь. Пока мы не поставим прямые поезда на Москву и Петербург, никакого роста турпотока в новые регионы мы не получим", - считает он.

По мнению эксперта, после запуска поездов на эти территории турпоток в регионы Донбасса и Новороссии увеличится минимум на 30%.