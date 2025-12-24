Axios: Минюст США вскоре завершит публикацию материалов по делу Эпштейна

В течение недели планируется проверить и опубликовать еще около 700 тыс. страниц документов, сообщил портал

Редакция сайта ТАСС

Здание министерства юстиции США © Andrew Harnik/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции США планирует примерно в течение недели проверить и опубликовать еще около 700 тыс. страниц документов, касающихся дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончившего с собой. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, "согласно оценке администрации [президента США Дональда] Трампа, чтобы завершить публикацию всех материалов, касающихся Джеффри Эпштейна, ей требуется около недели, а также нужно просмотреть еще до 700 тыс. страниц". По словам источника портала из числа должностных лиц, Минюст США уже обнародовал около 750 тыс. документов, связанных с этим делом. Их проверкой перед публикацией занимаются примерно 200 сотрудников ведомства.

По сведениям портала, в администрации вызывает раздражение внимание СМИ к этой теме. "Это сочетание крайнего недовольства всем - действиями Конгресса и нашими ответными действиями - и обеспокоенности тем, что эта тема не уходит", - отметил один из источников. "Есть также определенное негодование в отношении СМИ из-за того, что все это в течение многих лет не считалось информационным поводом. А теперь не только считается информационным поводом, но и бывает главной новостью для многих СМИ", - добавил собеседник.

Как отметил портал, обнародованные ранее Минюстом документы, в частности, свидетельствуют о том, что Трамп восемь раз летал на самолете Эпштейна, хотя в прошлом это отрицал. Как констатируется в публикации, это не говорит о причастности президента к каким-либо преступлениям. Конгрессмены-демократы в сентябре опубликовали послание с рисунком, адресованное Эпштейну, которое якобы было подписано более 20 лет назад Трампом. Сам он неоднократно подчеркивал, что не имеет никакого отношения к этому письму.

Конгресс почти единогласно одобрил законопроект, обязывающий Минюст опубликовать все материалы по делу Эпштейна. Трамп подписал этот документ.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп.