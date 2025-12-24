Прокуратура добилась компенсации расходов на топливо инвалидам в Приамурье

В список на получение компенсации попали более 27 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Управление Генеральной прокуратуры РФ по ДФО добилось компенсации расходов за приобретение топлива более 27 тыс. инвалидов в Амурской области. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по результатам обращения жителя города Завитинска.

"По итогам рассмотрения внесенного прокуратурой Амурской области министру социальной защиты населения региона представления об устранении нарушений законодательства автору обращения и еще 27 515 получателям области осуществлены выплаты на общую сумму 38,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По информации управления, в ходе проверки было установлено, что уполномоченный орган своевременно не направил заявку в Министерство труда и социальной защиты России о выделении денежных средств на указанные цели.