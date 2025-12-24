Опрошенные россияне хотели бы получить на новый год технику

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Треть россиян собралась дарить на Новый год различную технику, а среди подарков себе также предпочла бы ее, а именно смартфоны и ноутбуки. Они также обрадовались бы архаичным моделям телефонов, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС двух независимых друг от друга опросов - "Авито" и компании Unisimka.

В "Авито", опросив 10 тыс. человек, выяснили, что технику дарить будут 38%, причем 26% - технику российского производства. 35% и 32% уверены в китайской и южнокорейской технике в качестве своего подарка - бренды Xiaomi, Huawei, Realme, Samsung или LG. Американские гаджеты подарят 17% опрошенных. В среднем россияне закладывают на это 29 тыс. рублей.

Больше половины (51%) будут дарить именно смартфоны, и 32% хотят получить их и себе. 31% обрадовались бы и ноутбукам, ПК, 23% хотели бы себе бытовую технику на Новый год.

Согласно опросу Unisimka, проведенного среди 1 тыс. человек, 58% обрадовались бы подарку в виде "телефона из прошлого". Чаще всего это кнопочные Nokia 3310 или e398 от Motorola (33% ответов). 20% респондентов сочли достойным подарком раскладушку Motorola RAZR V3. 23% хотели бы себе сенсорный первый iPhone из 2007 года - в компании считают, что среди опрошенных он все еще "остается иконой технологического перелома".

Среди причин иметь старый телефон россияне назвали его использование как второго, для поездок (36%). Старые мобильные гаджеты также воспринимаются как средство для достижения анонимности и защиты от слежки (20%), и, среди прочего - как подарок, в свою очередь, родителям (6%). 11% перепродали бы такое устройство, 5% - "убрали бы в ящик стола".

Опрос "Авито" показал, что 26% опрошенных, которым уже дарили технику, та не подошла. 8% сталкивались с таким неоднократно. Малая часть (5%) после этого перепродавала технику.