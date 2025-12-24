В Приморье и Хабаровском крае с начала года отловили 26 конфликтных тигров

Показатель выше нормы, отметил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев © Илья Аверьянов/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. В Хабаровском и Приморском краях с начала 2025 года отловили 26 конфликтных тигров. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток", посвященной вопросам сохранения, мониторинга и изучения популяции амурского тигра на Дальнем Востоке России, сообщил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Если сравнивать декабрь 2024 года с декабрем 2025 года, то идет существенное снижение таких ситуаций (нападений на домашних животных - прим. ТАСС), причем это происходит не только в Приморском крае, но и в Хабаровском крае. Если оперировать цифрами изъятых тигров, то в Приморском крае с начала этого года изъято 13 тигров из дикой природы. И в Хабаровском крае тоже получилось, что буквально месяц назад изъяли тигра, он тоже оказался 13-м. То есть в обоих регионах в течение года изъяли по 13 тигров", - рассказал он.

По словам Арамилева, это выше нормы, но основные изъятия происходили в основном в январе-феврале 2025 года. "На сегодняшний момент на территории Приморского края не было изъято либо обнаружено ни одного тигра с признаками истощения, которые бы свидетельствовали об отсутствии кормовой базы или какой-то проблемы у него с накоплением жира на зимний период времени", - отметил он.

Арамилев рассказал, что численность амурского тигра в дикой природе остается стабильной в последние три года. "Любой учет - относительная вещь, но, условно говоря, в России не менее 750 тигров", - сказал он.

"Половина тигров отправляется в неволю, половина - обратно в дикую природу. Пока рецидивов, чтобы обратно выпущенный тигр вернулся в населенный пункт и стал нападать на домашних животных, не было. Это говорит, наверное, о том, что специалисты, которые занимаются этим вопросом, делают все правильно", - заключил Арамилев.