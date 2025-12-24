На Урале ожидаются морозы до минус 36 градусов и небольшой снег

На дорогах возможны снежные накаты

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в среду морозную погоду в некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО) с понижением температуры до минус 36 градусов, снегом и снежным накатом на дорогах. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области 24 декабря - переменная облачность, ночью местами небольшой снег, на дорогах снежный накат, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура на севере и западе ночью от минус 31 до минус 36 градусов, днем от минус 28 до минус 33 градусов, на крайнем юге и юго-востоке ночью и днем до минус 26 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Челябинской области - облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем на востоке до умеренного. В отдельных районах метели, на дорогах гололедица в виде снежного наката, порывы ветра 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура воздуха ночью в северной половине может достигнуть минус 17 градусов, на крайнем севере до минус 25 градусов, в южной до минус 13 градусов, днем в северной половине до минус 15 градусов, на крайнем севере до минус 20 градусов. В Курганской области облачно с прояснениями, небольшой снег, снежный накат. Ветер до 9 м/с, днем - до минус 9 градусов, ночью - до минус 14 градусов, при прояснении температура может опуститься до минус 20 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, умеренный снег, ветер до 14 м/с. Температура воздуха днем опустится до минус 12 градусов, в ночь на четверг похолодает до минус 14 градусов. В Югре будет облачно с прояснениями, умеренный снег, местами изморозь. Днем столбики термометра могут достигнуть отметки минус 25 градусов, ветер будет до 8 м/с, а ночью - похолодает до минус 26 градусов.

На Ямале ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. Ветер до 13 м/с, температура воздуха днем будет до минус 30 градусов, ночью может похолодать до минус 34 градусов.