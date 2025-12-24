Эксперт Васильев: посещаемость ТЦ в предновогодний период может вырасти на 20%

Для некоторых категорий ретейла высокой по этим показателям может быть и первая неделя нового года, отметил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Посещаемость торговых центров (ТЦ) в РФ в предновогодний период в 2025 году может вырасти на 20% к среднегодовому показателю. В разрезе категорий операторов самая высокая концентрация потенциальных потребителей на последней неделе года может быть в сегменте парфюмерии и косметики: плюс 85-100%, рассказал ТАСС руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

"В сравнении со средненедельным показателем за 2025 год количественные показатели аудитории ТЦ в России (Mall Index, отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей - прим. ТАСС) на предновогодней неделе на 20% выше. В разрезе категорий операторов концентрация потенциальных потребителей на последней неделе года может быть еще выше, так: в категориях парфюмерия и косметика - плюс 85-100%, электроника и бытовая техника - плюс 70-80%, продуктовые универсамы, супер- и гипермаркеты: плюс 40-50%, Fashion Retail - плюс 20-25% и более", - отметил Васильев.

С учетом долгосрочных трендов можно ожидать, что показатели 52-й недели (с 22 по 28 декабря в 2025 году) - традиционно наиболее активного периода года - все же окажутся ниже уровня аналогичной недели 2024-го, добавляет аналитик. "Среднедневная аудитория торговых центров, в зависимости от региона и типа объекта, вероятно, будет на 2-4% ниже прошлогодних значений. В разрезе отдельных товарных категорий и с учетом специфики операторов снижение посещаемости может составить в среднем 3-7% по сравнению с прошлым годом", - сказал эксперт.

Предновогодний период даже на фоне трансформации потребительского поведения, в том числе связанного с быстрым развитием онлайн-каналов продаж и соответствующим перетоком части спроса на маркетплейсы, продолжает характеризоваться устойчиво высокими показателями посещаемости, добавил Васильев. Для некоторых категорий ретейла высокой по показателям может быть и первая неделя нового года, что может быть связано как с особенностями ассортиментной матрицы или формата предлагаемых услуг, так и с комбинацией рабочих и выходных дней. "В частности, в заведениях общественного питания количество заказов на последней неделе года обычно примерно на 15% выше, но при этом, что объяснимо, на первой неделе следующего года оно подрастает еще и достигает уровня плюс 20-25% к средненедельным значениям за год", - сказал он.

По словам аналитика, в предновогодний период на первый план выходит способность торговых центров и ретейлеров конвертировать повышенный поток в покупки, учитывая неравномерное распределение спроса между категориями и изменение потребительских сценариев. В этих условиях ключевым фактором становится выверенная стратегия работы с трафиком и ассортиментом, позволяющая эффективно использовать пиковые недели и трансформировать интерес аудитории в финансовый результат.