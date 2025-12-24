Максим Фадеев планирует открыть школу в Китае

Музыкальный продюсер также сообщил, что ему все еще приходят предложения коллабораций от западных артистов, несмотря на то, что его доходы от стриминга на зарубежных площадках сократились в разы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский певец, композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев планирует записать совместный трек с американским певцом Jimmy Levy и открыть филиал своей музыкальной школы в Китае в течение двух лет. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Сейчас обсуждаем дуэт с Jimmy Levy, это американский артист, который связался со мной с предложением записать дуэт. По Китаю - там в течение двух лет я планирую открывать филиал своей музыкальной школы, там мы планируем также развивать Serebro. На Южную Корею <...> никаких планов у меня больше нет", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что ему все еще приходят предложения коллабораций от западных артистов, несмотря на то, что его доходы от стриминга на зарубежных площадках Spotify, Apple Music и Deezer сократились в разы. "К счастью, мое имя как русского композитора там прозвучало громко в связи с тем, что я написал семь треков, ставших популярными во всем мире", - добавил Фадеев.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.