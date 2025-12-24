В Бурятии участниками программы "Социальный контракт" станут 2 тыс. человек

С начала 2025 года помощь получили 1 978 жителей республики

УЛАН-УДЭ, 24 декабря. /ТАСС/. Почти 2 тыс. жителей Бурятии планируют стать получателями соцконтракта в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"1,9 тыс. жителей Бурятии станут получателями социального контракта в 2026 году. Объем господдержки в рамках нацпроекта "Семья", реализуемого в республике по поручению президента России Владимира Путина, составит более 451,6 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

В 2025 году приоритетное право на заключение социального контракта получили ветераны боевых действий и члены семей участников специальной военной операции. В Бурятии такой возможностью воспользовались шесть ветеранов СВО - они выбрали предпринимательскую деятельность, а также 14 семей участников СВО: из них десять человек стали самозанятыми, открыв свое дело, а четверо получили средства на ведение личного подсобного хозяйства. Общий объем финансирования программы в 2025 году в Бурятии - почти 443 млн рублей, включая 9,8 млн из федерального бюджета.

В целом, как сообщила ТАСС министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова, с начала 2025 года на программу "Социальный контракт" в регионе направлено 417,7 млн рублей, помощь получили 1 978 жителей республики. Большая часть из них - жители Улан-Удэ (более 880 человек), также активны жители Иволгинского и Кабанского районов республики.

"Основные направления поддержки - развитие индивидуального предпринимательства и трудоустройство. В Улан-Удэ 565 горожан получили 171,6 млн рублей на запуск бизнеса, в Иволгинском районе - 56 человек (18,6 млн рублей), в Кабанском - 45 (14,1 млн рублей), - уточнила министр. - По направлению "поиск работы" трудоустроились 558 человек по республике, из них 213 - в Улан-Удэ, 41 - в Иволгинском и 31 - в Кабанском районах".

Социальный контракт введен в России по поручению президента Владимира Путина с 2021 года. С помощью соцконтракта гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России направит свыше 650 млн рублей семи регионам на реализацию механизма социального контракта - где этот инструмент особенно востребован. Речь о Бурятии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Карелии, Приморском крае и Курской области.