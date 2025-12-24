В Якутске простились с депутатом Губаревым

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Гражданская панихида по народному депутату, первому секретарю Якутского республиканского комитета КПРФ Виктору Губареву состоялась в Якутске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии.

"Гражданская панихида по видному политическому и общественному деятелю, председателю постоянного комитета Государственного собрания по культуре и средствам массовой информации, народному депутату республики, первому секретарю Якутского рескома КПРФ Виктору Губареву состоялась в Якутске в траурном зале "Некрополь" на Сергеляхском шоссе", - сообщили в пресс-службе.

В панихиде приняли участие члены семьи, народные депутаты республики, члены правительства, соратники, друзья и родственники. Уточняется, что депутата похоронили на Маганском кладбище в Якутске. Губарев умер 21 декабря после тяжелой продолжительной болезни. Глава Якутии Айсен Николаев и парламент региона выразили глубокие соболезнования родным и близким, коллегам, соратникам и однопартийцам.

Губарев родился 6 ноября 1949 года в станице Соленовская Цимлянского района Ростовской области. В 1974 году окончил Хабаровскую высшую партийную школу, в 1989 году - Ордена Ленина Академию гражданской авиации по специальности "Организация и управление воздушным транспортом", получив квалификацию "Организатор производства".

Губарев был народным депутатом республики IV, V, VI, VII созывов. С сентября 2013 года по сентябрь 2023 года был заместителем председателя Госсобрания пятого и шестого созывов. С 2023 года - председателем постоянного комитета по культуре и средствам массовой информации. Был руководителем фракции КПРФ в Ил Тумэн. Удостоен почетного звания "Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)". Награжден медалью "За воинскую доблесть", знаком ЦК ВЛКСМ "За активную работу в комсомоле", знаком отличия "Гражданская доблесть", знаком "Ветеран авиации Якутии".