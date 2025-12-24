Daily Express: Трамп неудачно пошутил в адрес "друга" Сталлоне

По словам президента США, когда ему "нужна была помощь", он знал, что "не стоит обращаться" к актеру, так как тот вряд ли бы ему помог

Сильвестр Сталлоне © Aaron Schwartz/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Неудачная шутка президента США Дональда Трампа на 48-й ежегодной церемонии вручения наград за исполнительское искусство в мемориальном центре имени Джона Кеннеди в адрес "друга" - актера, кинорежиссера и продюсера Сильвестра Сталлоне - вызвала замешательство в зале. Об этом сообщила газета The Daily Express US.

В длинной речи в качестве ведущего церемонии Трамп назвал актера, известного ролями героев-одиночек, "давним, особенным другом во многих отношениях". Но когда, по словам американского лидера, ему "нужна была помощь" он знал, что "не стоит обращаться к Слаю, потому что не думаю, что он был бы рядом со мной".

Многие зрители на церемонии отвернулись, по свидетельству издания, от сцены, испытав неловкость за Трампа. Критике его подвергли и телеканалы. Затем одна из камер показала в зале Сталлоне, который даже не улыбнулся. Америкаснкий лидер сразу перестроился, сказав, что "теперь бы это сделал".

Сталлоне, был одной из многих знаменитостей, отмеченных на церемонии. Ему был вручен специальный золотой медальон от Трампа за 50-летнюю карьеру культового актера, писателя и режиссера.

Ранее американский президент объявил о назначении Сталлоне, Джона Войта и Мэла Гибсона на должность своих спецпосланников в Голливуде. По словам Трампа, упомянутые актеры станут его "глазами и ушами" в американском центре производства кино и сериалов. Он также выразил уверенность в том, что при нем вновь настанет "золотой век Голливуда".