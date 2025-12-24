Мэрайя Кэри получит $92 тыс. компенсации по делу о плагиате в рождественской песне

Музыканты Энди Стоун и Трой Пауэрс посчитали, что ее песня All I Want for Christmas Is You является плагиатом их композиции для группы Vince Vance & the Valiants

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Суд в США обязал музыкантов Энди Стоуна и Троя Пауэрса выплатить компенсацию певице Мэрайе Кэри по делу о плагиате в песне All I Want for Christmas Is You. Об этом со ссылкой на судебные документы пишет портал TMZ.

Стоун и Пауэрс пытались отсудить у Кэри $20 млн за якобы плагиат в ее визитной карточке - рождественской песне. Музыканты посчитали, что ее хит является плагиатом их песни для группы Vince Vance & the Valiants. Композиция была выпущена в 1989 году, на пять лет раньше песни Кэри. Песни значительно различаются, их объединяет лишь рождественская тематика и одинаковое название, которое также выступает рефреном.

Еще в марте суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) отклонил иск композиторов, посчитав его необоснованным. Теперь суд также решил обязать истцов выплатить компенсацию Кэри и другим участникам дела. Общая сумма составит $110 тыс., из которых $92 тыс. присуждены Кэри.

All I Want for Christmas Is You Кэри вышла в 1994 году. Певица написала ее в соавторстве с композитором Уолтером Афанасьеффом (настоящее имя Владимир Афанасьеф). Композиция стала популярной уже в год выхода, но с появлением стриминговых сервисов она каждый год вновь оказывается на вершине чартов в западных странах по мере приближения Рождества. В декабре 2025 года песня установила рекорд - она уже 21 неделю возглавляет чарт Billboard Hot 100 в США. Доходы с авторских прав песни оцениваются минимум в $100 млн.