Глава Росимущества в рамках "Елки желаний" исполнит мечту девочки из Люберец

Вадим Яковенко снял с елки открытку с пожеланием Елизаветы, которая хотела получить в подарок велосипед

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко исполнит новогоднее желание Елизаветы из города Люберцы в Подмосковье в рамках Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний".

Глава Росимущества снял с елки открытку с пожеланием 17-летней девочки, которая хотела получить в подарок велосипед.

Яковенко поздравил Елизавету с приближающимися праздниками и пообещал непременно исполнить ее новогоднюю мечту.

О благотворительной акции

Всероссийская акция "Ёлка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В инициативе традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.