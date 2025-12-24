Глава Росимущества в рамках "Елки желаний" исполнит мечту девочки из Люберец
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко исполнит новогоднее желание Елизаветы из города Люберцы в Подмосковье в рамках Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний".
Глава Росимущества снял с елки открытку с пожеланием 17-летней девочки, которая хотела получить в подарок велосипед.
Яковенко поздравил Елизавету с приближающимися праздниками и пообещал непременно исполнить ее новогоднюю мечту.
О благотворительной акции
Всероссийская акция "Ёлка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В инициативе традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.