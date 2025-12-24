Фальков исполнит мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний"

Глава Минобрнауки снял пять шариков с детскими пожеланиями с новогодней елки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сняв пять шариков с детскими пожеланиями с новогодней елки.

Глава ведомства исполнит желание 15-летней Софьи из деревни Кисловка Томской области. Девочка мечтает о непрограммируемом калькуляторе.

Также министр исполнит желание 14-летнего Артемия из Пскова. Он мечтает о встрече с палеонтологом.

Также глава Минобрнауки выполнит просьбы семьи из Электростали: 6-летнего Миши и 10-летней Дарьи, которые мечтают о конструкторе. Старший брат Иван, которому 15 лет, попросил квадрокоптер.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.