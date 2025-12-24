Вильфанд: снежный покров в Москве вырастет до 6 см

Наиболее заметные осадки выпадут 26 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Осадки в виде снега ожидаются в ближайшие дни в Московском регионе, снежный покров увеличится до 5-6 см. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Осадки будут в виде снега, но пока небольшого. А вот дальше, в четверг, 25 числа, [ожидаются] приближение теплого фронта и уже большой снег. Сейчас почва остыла, температура отрицательная, лежит небольшой снег - 1-2 см всего-навсего. Тем не менее, поэтому мокрый снег будет попадать на холодную почву и не будет таять, высота покрова увеличится до 5-6 см", - сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что наиболее заметные осадки выпадут 26 декабря.

"[Ожидаются] cнег местами сильный и усиление ветра. Вот он будет плотный. Ветер 7 12 метров в секунду и порывы до 17. Поэтому даже метель прогнозируется местами", - отметил Вильфанд.