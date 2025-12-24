Шадаев исполнит желания двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Всероссийская акция проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев принял участие во всероссийской акции "Елка желаний". Он исполнит желания пятилетнего Богдана из Краснодарского края и десятилетнего Артема из Московской области.

Богдан загадал посетить Московский планетарий. Желанием Артема из Балашихи стало посещение Центра управления полетами, на что министр пообещал ребенку совместно с ним съездить в загаданное им место.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.