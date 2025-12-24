В Москве в 2025 году около 900 детей-сирот получили квартиры

Право на получение собственного жилья устанавливает специальная комиссия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Около 900 сирот, достигших совершеннолетия, получили благоустроенные квартиры от города в 2025 году, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Мы уделяем комплексное внимание поддержке детей, оставшихся без попечения родителей. Система помощи охватывает все этапы жизненного пути ребенка, учитывая его условия воспитания и особенности здоровья <...>. Когда молодому человеку исполняется 18 лет - независимо от того, рос он в замещающей семье или в центре для детей-сирот - каждый, кто признан нуждающимся, может рассчитывать на получение собственного жилья. В 2025 году около 900 юношей и девушек получили ключи от собственных благоустроенных квартир", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она добавила, что важнейший элемент поддержки - сопровождение ребят в период их перехода к самостоятельной жизни. Этим занимаются специалисты служб постинтернатного патроната: помогают оформить льготы, вести бюджет, выбрать профессию, поступить в колледж или вуз и побороть личные психологические трудности.

Право на получение собственного жилья устанавливает специальная комиссия. Квартира предоставляется, если у молодого человека нет своей жилплощади или проживание в ней по определенным причинам невозможно.

"Город ежегодно обеспечивает квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по которым были приняты положительные решения комиссии по решению жилищных вопросов. Эта работа ведется в плановом режиме. Совместно с департаментом труда и социальной защиты населения обеспечены подписание договора и выдача ключей в рамках одного визита по записи на удобное время. А электронное взаимодействие между органами исполнительной власти в данном процессе сократило цикл от показа квартиры до договора на 42%", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой.