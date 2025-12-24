В Псковской области отменили введенные из-за беспилотной опасности ограничения

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области отменили все ограничения, введенные ранее на фоне режима беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В целях безопасности в регионе сохранялись ограничения работы мобильного интернета.

"Все ограничения в Псковской области сняты", - написал Ведерников в своем канале в Max.

Ранее власти региона сообщали о том, что минувшей ночью на территории Псковской области был объявлен режим беспилотной опасности, оперативные службы работали в усиленном режиме. Позже режим беспилотной опасности был отменен.