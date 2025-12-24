Главный нарколог Москвы рассказал, каким рассолом лучше снять похмелье 1 января

Антон Масякин отметил, что наличие уксуса только усугубит состояние

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Алкогольный синдром утром 1 января лучше снимать рассолом, в составе которого содержится только вода и соль. Наличие в напитке уксусной кислоты усугубит состояние организма, сообщил в интервью ТАСС главный нарколог Москвы Антон Масякин.

"Если новогодняя ночь бурная, то, наверное, восстановление человеку понадобится. Несколько правил. Первое - это восстановить водный баланс. Питье должно содержать необходимый набор элементов и минералов, которые позволят ему восстановить водно-электролитный баланс. Самое оптимальное, это как раз тот самый пресловутый рассол. Но именно рассол, который содержит жидкость и соли", - сказал он.

Категорически не подходит к употреблению рассол, содержащий уксусную кислоту. "Уксус - это один из этапов распада алкоголя в организме, он будет вреден. Вот раствор, который будет содержать воду и соль, он поможет", - пояснил собеседник агентства.

Утром 1 января обязательно нужно позавтракать, это поможет организму быстрее восстановиться, подчеркнул Масякин. При этом завтрак должен быть плотным, но максимально белковым. "Подойдет куриная грудка, овощи на пару, каши", - заключил нарколог.

Ранее Масякин сообщил ТАСС, что алкогольный синдром утром 1 января не следует снимать новой порцией алкоголя, поскольку это усугубит состояние ослабленного организма после выпитого ранее. Облегчить самочувствие поможет большое количество жидкости, легкая пища и бульоны.