В московском метро запустили тематический состав к 35-летию МЧС России

Поезд вышел на маршрут и будет курсировать по Большой кольцевой линии

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков и заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов запустили тематический состав в столичном метрополитене, посвященный 35-летию министерства, передает корреспондент ТАСС.

Поезд оформлен в сине-оранжевых, фирменных цветах МЧС России. Внутри представлены основные вехи истории ведомства и фотографии с чрезвычайных ситуаций и повседневной работы спасателей и пожарных. В каждом из вагонов отражено одно из направлений работы МЧС. Отдельно для пассажиров описаны правила поведения в экстремальных ситуациях.

"За три с половиной десятилетия ведомство прошло действительно сложный путь, став мощной и современной системой реагирования на любые вызовы. Сотрудники МЧС России успешно провели множество сложнейших спасательных операций. Спасены десятки тысяч человеческих жизней. Уже сегодня у жителей и гостей нашей столицы появится уникальная возможность познакомиться с этой летописью ежедневного подвига, который зачастую остается незамеченным", - сказал Куренков, запуская состав.

Министр поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и его заместителя Максима Ликсутова за внимание к вопросам безопасности в столице.

Поезд вышел на маршрут и будет курсировать по Большой кольцевой линии.