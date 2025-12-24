Слуцкий: в России выпустят почтовые марки к 80-летию Жириновского

Председатель ЛДПР добавил, что также готовится биографическая книга о жизни основателя партии, над которой работает писатель Юрий Рой

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Почтовые марки, приуроченные к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, выпустят в России. Об этом журналистам сообщил председатель партии Леонид Слуцкий в рамках заседания организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий.

"Завершая о мероприятиях, скажу символических государственных знаках, которые фиксируют юбилей во времени, оставляют его в культурной памяти. В плане обозначен выпуск государственных знаков почтовой оплаты, приуроченных к 80-летию со дня рождения Владимира Вольфовича. Это, казалось бы, небольшой пункт, но он работает на долговременную память и международную узнаваемость - как и все, что связано с культурной дипломатией", - сказал Слуцкий.

Он также рассказал о других мероприятиях, которые войдут в юбилейную программу. В июле, по словам депутата, на базе основанного Жириновским Университета мировых цивилизаций стартует образовательная программа для молодых историков и политологов - "Историко-политологическая школа имени В. В. Жириновского". Кроме того, совместно с АНО "Национальные приоритеты" в российских вузах пройдет серия открытых лекций "Школа Жириновского".

"Отдельно отмечу долговременные форматы, которые "оставляют след" после юбилейного года. Таким будет открытие Музея Основателя ЛДПР В. В. Жириновского. Это фундаментальный проект, где методическую помощь также оказало Министерство культуры", - отметил парламентарий, добавив, что также готовится биографическая книга о жизни Жириновского, над которой работает писатель Юрий Рой.

Также, по его словам, запланирован мультимедийный проект с показом избранных цитат Жириновского. Он будет запущен 25 апреля, в день его 80-летия, на конструкциях наружной рекламы в разных городах. Кроме того, в День российского парламентаризма в Госдуме и региональных законодательных собраниях пройдут памятные мероприятия, а также экскурсии, посвященные работе Жириновского в парламенте, заключил Слуцкий.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия Владимира Жириновского в 2026 году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий. Всего в комитет вошли 35 человек, в том числе генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, Слуцкий, несколько министров и другие.