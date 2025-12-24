Двух детей, пострадавших при пожаре в Михайловке, перевели в больницу Волгограда

Они находятся под присмотром медиков

ВОЛГОГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Два ребенка, которые пострадали при пожаре в частном доме в Михайловке Волгоградской области, переведены в больницу в Волгограде. Дети находятся под присмотром медиков, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

23 декабря мужчина и женщина, которые получили ожоги более 50% тела при пожаре в частном доме, были переведены в медучреждение областного центра.

"Пострадавшие при пожаре в Михайловке дети - мальчики 2010 г. р. и 2015 г. р. - переведены в больницу СМП №25, куда ранее были переведены их родители. <...> Дети находятся под присмотром медиков", - сообщили в комитете, отметив, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

Там также уточнили, что родители детей продолжают лечение в реанимационном отделении, их состояние по-прежнему остается тяжелым.

22 декабря ГУ МЧС по региону сообщало о пожаре в частном доме в Михайловке. В результате были госпитализированы двое взрослых и двое детей, еще один ребенок погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).