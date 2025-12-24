Главный нарколог Москвы Масякин рассказал, чем лучше закусывать в Новый год

Врач порекомендовал отдать предпочтение легким закускам с наименьшим содержанием жира

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Главный нарколог Москвы Антон Масякин не рекомендует закусывать алкогольные напитки жирной пищей, в частности бутербродами со сливочным маслом и красной икрой. Отдать предпочтение следует легким закускам с наименьшим содержанием жира, сообщил он в интервью ТАСС.

"Употреблять алкоголь на голодный желудок - это вред для всего организма, в частности, поджелудочной железы. И, соответственно, человек быстро опьянеет. Лучше не сочетать алкоголь с закусками, которые имеют максимальное количество жира. Допустим, жирный бутерброд с маслом и красной икрой. Или какие-то жирные сорта мяса", - сказал он.

Тем, кто не сможет воздержаться, сочетать алкоголь лучше с "менее жирными продуктами или без жира в принципе". "Также, по последним исследованиям, очень неудачным сочетанием считается употребление алкоголя с легко усваиваемым углеводом. То есть это чистый сахар, это тот же пресловутый шоколад и так далее. Потому что в любом случае углеводы будут способствовать быстрому опьянению и иметь негативный эффект для ЖКТ", - подчеркнул нарколог.