РПЦ: законы о запрете склонения к аборту приняты в 30 регионах России

В Кемеровской области закон вступит в силу 1 января 2026 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Законы, запрещающие склонение женщин к аборту, приняты к настоящему моменту в 30 субъектах РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

23 декабря депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии приняли в окончательном чтении законопроект о запрете склонения к аборту. Накануне суд в Мордовии впервые в истории России оштрафовал мужчину на 5 тыс. рублей по делу о склонении к аборту.

"Закон принят в 30 регионах РФ (34% от общего числа)", - отметили в Патриаршей комиссии, приведя полный список соответствующих субъектов РФ. В него вошли Алтай, Мордовия, Коми, Крым, Хакасия и Якутия, Тверская, Калининградская, Курская, Новгородская, Вологодская, Псковская, Смоленская, Нижегородская, Пензенская, Орловская, Курганская, Кировская, Омская, Астраханская, Воронежская, Брянская, Рязанская, Иркутская области, Забайкальский, Приморский, Красноярский края, Санкт-Петербург и Московская область. В Кемеровской области закон вступит в силу 1 января 2026 года.

Еще в 19 регионах (21%) соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении региональных парламентов, добавили в пресс-службе. Среди них - Башкирия, ДНР, Марий Эл, Северная Осетия - Алания, Татарстан, Чувашия, Костромская, Липецкая, Новосибирская, Оренбургская, Тамбовская, Тюменская, Ростовская, Ульяновская, Челябинская области, Пермский, Ставропольский и Хабаровский края, Ханты-Мансийский автономный округ.

В ноябре 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал региональные инициативы по запрету склонения к аборту и призвал распространить эту практику на федеральный уровень. Русская православная церковь выступила за принятие соответствующего федерального закона, направленного на защиту женщин от склонения к аборту", - добавили в Патриаршей комиссии.

После принятия закона по итогам 2024 года в Мордовии количество абортов снизилось на 51%, в Псковской области - на 24%, в Новгородской области - на 17,8%, в Коми - на 16,2%. 15 октября в Общественной палате РФ участники слушаний по вопросу принятия федерального закона о защите женщин от склонения к аборту поддержали его внесение на рассмотрение в Госдуму.