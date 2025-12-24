Вузы России в 2025 году заключили почти 2,2 тыс. международных договоров

Заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский отметил, что Минобрнауки уже начало работу над перекрестными годами Россия - Китай 2026/2027 и годом науки и образования с Вьетнамом

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Количество межвузовских международных договоров, заключенных в 2025 году, составило примерно 2,2 тыс. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов 2025 года в международном научно-образовательном сотрудничестве.

"Только за подходящий год было заключено почти 2,2 тыс. межвузовских международных договоров. Наибольшее количество заключено с организациями из Китая, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Киргизии", - сказал он.

Замминистра отметил, что ведомство уже начало работу над перекрестными годами Россия - Китай 2026/2027 и годом науки и образования с Вьетнамом.