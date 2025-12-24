Путин в Кремле вручит госнаграды
Редакция сайта ТАСС
09:56
обновлено 10:13
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду вручит государственные награды в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
"В Кремле Путин имеет в виду вручить госнаграды. В Кремле традиционная, предновогодняя церемония вручения государственных наград", - сказал он.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что к награждению орденами, медалями и почетными званиями будут представлены музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из различных сфер. Церемония будет происходить в Екатерининском зале.