Путин в Кремле вручит госнаграды

К награждению орденами, медалями и почетными званиями будут представлены музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из различных сфер

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду вручит государственные награды в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Читайте также Поездка Дмитриева в Майами и мирный план Киева. Темы брифинга Пескова

"В Кремле Путин имеет в виду вручить госнаграды. В Кремле традиционная, предновогодняя церемония вручения государственных наград", - сказал он.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что к награждению орденами, медалями и почетными званиями будут представлены музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из различных сфер. Церемония будет происходить в Екатерининском зале.