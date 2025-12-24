РЭО исполнит 55 желаний детей в ходе акции "Елка желаний"

Гендиректор Российского экологического оператора Ирина Тарасова отметила, что важно "быть рядом с детьми, которым особенно нужны внимание и поддержка"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) присоединился к всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". В 2025 году компания поможет исполнить 55 желаний детей из разных регионов страны, сообщает пресс-служба РЭО.

"Для РЭО участие в акции "Елка желаний" - это не разовое событие, а уже сложившаяся традиция. Мы считаем важным быть рядом с детьми, которым особенно нужны внимание и поддержка. Постараемся создать для ребят новогоднее настроение и ощущение чуда", - заявила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова, чьи слова приводятся в сообщении.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.