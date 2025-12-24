Ветераны-спортсмены на Ямале начнут получать выплаты за призовые места

Их размер составит от 5 до 40 тыс. рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Единовременную выплату для ветеранов боевых действий - спортсменов и тренеров, занявших призовые места на всероссийских и региональных соревнованиях, введут с 2026 года в Ямало-Ненецком автономном округе. Ее размер составит от 5 до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С 2026 года будет введена единовременная выплата для ветеранов боевых действий - тренеров и спортсменов, которые займут призовые места на всероссийских и региональных соревнованиях. Размер выплаты составит от 5 до 40 тыс. рублей в зависимости от уровня мероприятия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на 2026 год запланировано восемь окружных спортивных мероприятий. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подчеркнул необходимость расширения числа и масштаба спортивных событий для ветеранов и привлечения к участию как можно большего числа ямальцев. "Жизнь показывает, что это один из доступных и очень эффективных инструментов - и для физического состояния людей, и для их настроения, работоспособности, социализации. Нужно пытаться дотянуться до всех, независимо от ограничений по здоровью наших ветеранов", - приводят в сообщении его слова.

На Ямале спортом регулярно занимаются 254 ветерана СВО, включая 15 человек с инвалидностью. В 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества в России и Годом героев на Ямале, прошли три окружных и 67 муниципальных спортивных мероприятия. Также ямальские ветераны участвовали во всероссийских спортивных стартах, где "достойно представили округ".