Три заповеди бесстрашного рыцаря неба: чему учил летчик Василий Зайцев

Слава одного из наиболее результативных советских асов — Василия Зайцева — в годы Великой Отечественной войны гремела на фронте далеко от тех мест, где сражался его полк. Зайцева отличали филигранная техника пилотирования, точный расчет в бою, прекрасная тактическая подготовка. Он олицетворял лучшие качества советского летчика — подлинного "сталинского сокола"

Василий Зайцев © ТАСС

Будущий дважды Герой Советского Союза Василий Зайцев родился 10 января 1911 года в деревне Семибратское Коломенского уезда Московской губернии. Его родители Александр Афиногенович и Евдокия Алексеевна были из крестьян — умерли с интервалом в четыре месяца в 1926 году. Осиротев, подросток перебрался в Коломну, окончил школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ, ныне СПТУ №6 Московского областного управления профтехобразования), получил специальность формовщика-литейщика, работал по специальности в чугунном цехе Коломенского паровозостроительного завода.

В ту пору Василий Зайцев не мечтал о небе и не собирался становиться летчиком. Однако в начале 1930-х годов страна интенсивно строила свой воздушный флот, в январе 1931 года на IX съезде ВЛКСМ прозвучал призыв: "Комсомолец, на самолет!"

А в 1932-м 21-летнего парня призвали в армию, по комсомольской путевке осенью следующего года он окончил Луганскую военно-авиационную школу пилотов. Начало обучения было сложным периодом его жизни: Зайцев боялся летать, пошатываясь выходил из кабины биплана У-2, многое не получалось. Но командиры заметили его упорство, умение преодолевать сложности, учиться на ошибках и, конечно, прогресс — оставили летчиком-​инструктором.

Самолет У-2 © Яков Халип/ ТАСС

С 1936 по 1939 год Зайцев служил в той же должности в Борисоглебской военной авиационной школе, закончил курсы усовершенствования командиров звеньев, затем получил направление в строевую авиационную часть. С ноября 1939-го служил в 42-м истребительном авиаполку (иап), пройдя путь до командира эскадрильи. Весной 1941 года Василия Зайцева направили в Липецк для переучивания на новые истребители ЛаГГ-3.

А Великая Отечественная война застала капитана Зайцева в Прибалтике.

Суровая школа летчика-истребителя

В конце июня 1941 года его направили в 239-й иап, который формировался в Московском военном округе.

Зайцев летал и воевал на ЛаГГ-3 и МиГ-3 — они уступали немецким "мессершмиттам" по комплексу летно-тактических характеристик, особенно на малых высотах, где велось большинство боев. Тем не менее его эскадрилья смогла отличиться в Смоленском сражении, где преимущественно сопровождала советские бомбардировщики. 24 июля 1941 года она вошла в состав сводной группы полковника Валентина Зотова, которая базировалась в районе Гжатска. Согласно разного рода документам, первую победу Василия Зайцева можно отнести к 29 июля — сбил тяжелый истребитель врага Bf110.

Советские истребители МиГ-3 © Всеволод Тарасевич/ ТАСС

8 августа его эскадрилья влилась в 129-й иап. Именно с этим полком были связаны в дальнейшем основные боевые успехи Зайцева.

Оборона столицы стала суровой школой для многих советских летчиков. В ноябре — декабре 1941 года полк — действуя с полевых аэродромов Залазино, Луковники, Красное на Западном, а затем на Калининском фронтах — наносил противнику ощутимые удары. К 6 декабря на боевом счету авиаполка было 62 самолета, сбитых в воздушных боях, и 20 самолетов, уничтоженных на аэродромах, — не без роли штурмана Зайцева. За образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм в оборонительных сражениях под Москвой приказом наркома обороны полк среди первых в советских ВВС преобразовали в 5-й гвардейский. А 5 мая 1942 года Василию Зайцеву было присвоено звание Героя Советского Союза, это событие торжественно отмечали все сослуживцы.

Свой практический опыт умело и грамотно передает подчиненным, научил не одного молодого летчика, как нужно находить и уничтожать хитрого и коварного врага. За период военных действий имеет 115 боевых вылетов, провел 16 успешных воздушных боев, в которых сбил 12 самолетов противника… сам лично всегда готовит боевые экипажи к выполнению заданий, что обеспечивает отличное их выполнение в сложных метеоусловиях Из наградного листа

Летчики Василий Зайцев и Василий Ефремов, 1942 г. © Советские асы, 1936-1953 гг.

Впереди были жестокие бои за Ржев, сражение шло практически без перерывов на земле и в небе. Летчики-гвардейцы отражали атаки неприятеля на свои войска, прикрывали ударные самолеты, вели разведку. Почти все схватки с врагом проходили при численном перевесе неприятеля, который еще и наращивал силы в ходе боя. Несмотря на это, майор Зайцев, грамотно управляя своей группой, не допуская расстраивания боевых порядков, часто добивался успехов. Так, 2 августа 1942 года штурман полка в двух вылетах сбил три Bf109. В середине сентября его назначили командиром 5-го гвардейского авиаполка (прежний командир майор Юрий Беркаль получил повышение в должности). Тогда же в "Красной Звезде" вышел материал, подготовленный самим Зайцевым, где летчик делился боевым опытом и давал советы молодым пилотам. Это говорило о высокой оценке командованием командира-гвардейца.

Перед атакой взвесь обстановку, и, если нет возможности удобно подойти к врагу, лучше немного выждать. Пройдет несколько минут, и противник вдруг совершит такой разворот, что подставит свое уязвимое место, либо облако удобное подвернется, откуда будет легче незаметно сблизиться с противником. Когда атакуешь, не забывай самого главного — веди только прицельный огонь и только с коротких дистанций

После перевооружения на новые истребители Ла-5 полк в середине декабря 1942 года вступил в бой под Сталинградом — в составе 17-й воздушной армии Юго-Западного фронта. Первое время немецкие истребители сконцентрировали свои силы на прикрытии транспортных самолетов, снабжавших окруженную армию Паулюса. Но, когда враг на земле капитулировал, а люфтваффе подтянули свежие силы, бои снова стали крайне напряженными.

Истребитель Ла-5 © Из собрания Исторического музея

Командир 39-го бомбардировочного авиаполка подполковник Алексей Федоров в книге "Плата за счастье" вспоминал, как базировавшийся рядом полк Зайцева не позволил врагам 14 февраля 1943 года разгромить его авиачасть на аэродроме. "Гул работавших на форсированных режимах десятков авиамоторов глушит все остальное. На КП полка истребителей с трудом удается расслышать команды Зайцева, организующего бой в небе. Один из самолетов его группы разматывает хвост дыма среди четырех сбитых "мессершмиттов"… Группа "лавочкиных", следовавшая за Зайцевым, обрушивает удар на голову колонны "хейнкелей". Два из них в пламени… отваливают в сторону и безнадежно теряют высоту. Гвардейцы завершают очищение воздушных подступов к Красному Лиману от немецких бомбардировщиков. Но над самим аэродромом с неимоверной ожесточенностью, на горизонталях и вертикалях разом продолжает разворачиваться сражение Ла-5 с Bf 109".

Фашисты тогда потеряли восемь самолетов, ВВС КА — два "лавочкиных", их летчики погибли.

После вылета сам подполковник приземлился последним. Среднего роста, стройный, он откинул колпак, по-юношески легко спрыгнул на землю. Сдвинул шлемофон и устало глянул на заруливающие машины. Разгоряченному боем, ему и сейчас было жарко. Командир улыбался, обтирая лицо рукавом гимнастерки, и только когда его взор остановился на свежевырытых могилах, сразу посерьезнел Командир 39-го бомбардировочного авиаполка подполковник Алексей Федоров, Из книги "Плата за счастье"

Вторая "Золотая Звезда" за номером 11

К началу августа 1943 года 5-й гвардейский иап продолжал сражаться на Юго-Западном фронте. Его командир подполковник Зайцев совершил 299 боевых вылетов и довел число лично сбитых самолетов противника до 18. Вскоре его удостоили второй медали "Золотая Звезда". Ни ранее, ни впоследствии противнику ни разу не удалось сбить истребитель, пилотируемый этим советским асом. Подчиненные гордились своим командиром.

Листовка "Герои Отечественной войны", 1943 г. © Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим"/ Госкаталог

Наблюдая командира в бою, летчики рассказывали друг другу о быстрых его атаках, разящих ударах и метких очередях. А каким он был замечательным организатором и воспитателем! Подвижный, энергичный, острый на язык. Прирожденный летчик-истребитель, умевший вести за собой людей на подвиг

За оплошность в бою Зайцев наказывал, "не принимая во внимание никакие прошлые заслуги". А в основу его методики ведения боя "положены краткие "заповеди".

Первая касалась дисциплины, без чего в летном деле не место — "неуклонное и точное выполнение приказа". "Храбр тот, кто умеет повиноваться", — говорил Василий Зайцев. Вторая была заимствована у Александра Суворова: "Воюют не числом, а умением". И третья — зиждилась на хитрости, чтобы в ней обойти врага и тем самым победить.

Война непредсказуема, и Василий Зайцев не сумел избежать происшествий. 5 ноября 1943 года при перелете на УТ-2 для поиска нового аэродрома базирования легкий и невооруженный самолет с советским асом перехватили два "мессершмитта". Пилот сумел избежать прямых попаданий, уйдя на предельно малую высоту, но при посадке в поле аппарат перевернулся. Тяжелые травмы вынудили летчика несколько месяцев провести в московском госпитале.

Самолет УТ-2 © ТАСС

В марте 1944 года Зайцев получил повышение — его назначили заместителем командира 207-й истребительной дивизии, которая вскоре стала 11-й гвардейской. Соединение входило в состав 2-го гвардейского штурмового авиакорпуса резерва Ставки Верховного главнокомандования, его перебрасывали на разные направления для усиления воздушных армий.

В июле корпус вошел в состав 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта, где и оставался до конца. В документах того месяца указывалось: подполковник Зайцев, продолжая выполнять боевые задания, имеет 2 148 часов налета — очень много для истребителя. Еще один штрих к портрету летчика: ему тогда же присвоили звание "Мастер воздушной радиосвязи".

В итоговых документах сведения разнятся. В личном деле Василия Зайцева можно прочитать: совершил 427 боевых вылетов, в 163 воздушных боях сбил 34 самолета противника лично, 19 — в групповом бою. В последнем наградном листе сказано о 323 боевых вылетах и 27 победах в воздухе; последние 16 вылетов выполнил в битве за Берлин. Исследователь Михаил Быков документально сумел подтвердить 24 личные победы аса.

Так или иначе, с сентября 1942 по март 1944 года Василий Зайцев бессменно командовал самым результативным иап по числу сбитых в небе самолетов противника — 657, а с учетом уничтоженных при налетах на аэродромы — 739 боевых машин. Авиаполк стал Краснознаменным, Берлинским, награжденным орденом Богдана Хмельницкого, воспитал 22 Героя Советского Союза (а 2 из них — сам Зайцев и Виталий Попков — были удостоены столь высокого звания дважды).

Найти себя в мирной жизни

Уже после войны, 2 октября 1945 года, в чехословацком городе Брно в автомобиль эскорта колонны Главного маршала авиации Александра Новикова врезался грузовик. В частности, получил несколько тяжелых травм и переломов (едва не лишился ноги) заместитель командира авиакорпуса Василий Зайцев. Он лечился в госпиталях Чехословакии, Австрии и в Москве, но медицинская комиссия выдала заключение об инвалидности летчика-героя. В конце августа 1946 года его комиссовали из армии по состоянию здоровья, присвоив очередное воинское звание.

Полковник Зайцев вернулся в Коломну, где добился восстановления закрытого в связи с началом войны Коломенского аэроклуба им. М.В. Водопьянова и стал его начальником, сумел вывести в число лучших в Союзе. Выходцами из клуба стали космонавт Владислав Волков, Виктор Пацаев, Георгий Гречко, Светлана Савицкая и др. Несмотря на запрет полетов, сам начальник неоднократно поднимался в небо. В марте 1953 года в ходе одной из тренировок Зайцев перенес первый инфаркт, врачам удалось его спасти, но все же с летным делом пришлось проститься окончательно.

Однако Зайцев не мог оставаться без дел. Он поступил на работу в Коломенский шиноремонтный завод, в 1957–1959 годах был его директором.

19 мая 1961 года случился второй инфаркт, который оказался фатальным. Дважды Герой Советского Союза, кавалер шести орденов и многих медалей Василий Зайцев ушел из жизни на 51-м году жизни. Его с воинскими почестями похоронили в родной Коломне.

Член Ассоциации историков Второй мировой войны, кандидат технических наук Дмитрий Хазанов

Автор выражает благодарность правнуку Василия Зайцева Владимиру Доньшину за помощь в подготовке материала