В Москве поощрят жителей, победивших в Сурдлимпийских играх в Токио

Победители и призеры получат единовременные выплаты

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Москвичи завоевали 25% российских медалей на Сурдлимпийских играх в Токио, победители и призеры получат единовременные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение об осуществлении единовременных выплат московским спортсменам - победителям и призеру XXV летних Сурдлимпийских игр 2025 года и их тренерам. Распоряжение о выделении из городского бюджета средств на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премиальные выплаты победителям и призеру XXV летних Сурдлимпийских игр, установленные правительством Москвы, составят: чемпионам - по 4 млн рублей за каждое звание, серебряному призеру - 2,5 млн рублей. Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призера Сурдлимпийских игр, будут произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм за каждое призовое место.

"В играх приняли участие порядка 3 тыс. спортсменов из 81 страны мира. Соревнования проходили по 21 спортивной дисциплине спорта глухих - бадминтон, борьба вольная и греко-римская, велоспорт (шоссейный и горный), гольф, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, теннис, тхэквондо и другие. Россию - в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов - в 13 дисциплинах представляли 36 человек, в том числе 12 москвичей (треть от общего числа спортсменов из России)", - уточнили в мэрии.

Так, по результатам игр российские спортсмены завоевали 40 медалей, в том числе 29 золотых, 8 серебряных и три бронзовых. Москвичи завоевали 10 медалей (25% от общего количества медалей россиян), в том числе 9 золотых (31%) и одну серебряную (13%).

"Победителями и призерами Сурдлимпийских игр в Японии стали 6 московских спортсменов в 5 спортивных дисциплинах. Сурдлимпийскими чемпионами стали Михаил Ефремов, Шохзод Гуломзода и Елена Тюрина (бадминтон), Алексей Шемаров (греко-римская и вольная борьба), Сергей Тетюшкин (каратэ), Дмитрий Долженков (теннис). Также Михаил Ефремов (бадминтон) стал серебряным призером", - перечислили в пресс-службе.

Сурдлимпийские игры - это спортивные соревнования для людей с нарушением слуха, проводятся под эгидой Международного комитета спорта глухих. Во время соревнований участникам запрещено использовать слуховые аппараты и специальные имплантаты. XXV летние Сурдлимпийские игры прошли в японском Токио с 15 по 26 ноября, заключили в мэрии.