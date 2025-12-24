Умерла Ирена Лесневская

Ей было 83 года

Редакция сайта ТАСС

Ирена Лесневская © Александр Саверкин/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский медиаменеджер и общественный деятель Ирена Лесневская умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщила в своих соцсетях генеральный директор "VK видео" Марианна Максимовская.

"Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала", - написала она в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Максимовская отметила, что она, ее коллеги по "Неделе" и все российское телевидение, для которого российский медиаменеджер так много сделала, очень многим обязаны Ирене Стефановне. "Светлая память великой женщине...", - написала генеральный директор "VK видео".

Ирена Лесневская родилась 30 мая 1942 года в поселке Урлютюп (Павлодарская область Казахской ССР). В 1966 году окончила телевизионное отделение факультета журналистики МГУ. Работала на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, в том числе в редакциях детских программ и кинопрограмм. С 1984 года - редактор "Кинопанорамы".

В 1991 году вместе с сыном Дмитрием Лесневским основала независимую телекомпанию REN-TV (ныне РЕН ТВ) и до 2005 года была ее генеральным директором и президентом. В 1994-1997 годах возглавляла Ассоциацию независимых телепроизводителей, входила в совет директоров ОРТ (1994-1995; ныне Первый канал). В 2006 году она стала совладельцем Ren Media Group. В 2007-2009 годах была главным редактором журнала The New Times.

Лауреат ТЭФИ (2005), награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет благодарность президента РФ, кавалер ордена Почетного легиона (Франция), член Академии российского телевидения и академии "Ника".

​​​​​