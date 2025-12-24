Меркачева сообщила, что переданный Путину список на помилование пофамильный

Член СПЧ не уточнила число фамилий в нем

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева рассказала ТАСС, что в переданном российскому лидеру Владимиру Путину списке указаны конкретные фамилии осужденных для возможного помилования.

"Список, который был в СПЧ, мы передали. Он пофамильный", - сказала Меркачева, не уточнив число фамилий в списке.

Ранее она сообщала, что получила более 300 обращений с просьбами о помиловании осужденных после того, как выступила на заседании совета с участием президента РФ.

О том, что Меркачева подготовила и передала Путину список осужденных для возможного помилования, журналистам ранее сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. Подробностей о содержании списка он не раскрыл.

На заседании СПЧ Меркачева выступила с инициативами по развитию суда присяжных, а также по помилованию по случаю Нового года. Она отметила, что уже традиционно просит президента о помиловании инвалидов, а также женщин с детьми. Путин попросил правозащитницу направить в Кремль ее предложения для "новогоднего помилования".