В ГД рассказали об автоматической выплате январской пенсии в ближайшие дни

Проиндексированная пенсия придет и работающим, и неработающим пенсионерам

Редакция сайта ТАСС

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Выплата проиндексированных пенсий за январь 2026 года будет проведена пенсионерам в ближайшие дни, до новогодних праздников, без необходимости подачи каких-либо дополнительных заявлений. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"В связи с тем, что в январе продолжительный период, когда страна отдыхает в соответствии с Трудовым кодексом, то ежегодно Социальным фондом уже в конце декабря проиндексированная пенсия, которая касается и работающих пенсионеров, и неработающих пенсионеров, будет выплачена", - сказал депутат.

"Для этого никаких дополнительных заявлений писать не нужно, все это будет сделано в проактивном режиме. Так это происходит ежегодно", - подчеркнул депутат.

Индексация страховых пенсий по старости с 1 января 2026 года составит 7,6% и коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Нилов напомнил, что в бюджет на 2026 года заложены все необходимые средства на индексацию.