Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных

По словам научного руководителя Гидрометцентра, 27 декабря в столице ожидается до минус 6 градусов днем, 28 декабря - до 9 мороза

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мягкая зимняя погода ожидается в субботу и воскресенье в Москве. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очередное изменение циркуляции. Северный ветер 27 декабря, ночью и днем отрицательные температуры, правда небольшие, мягкие - минус 1-6 градусов. В воскресенье дальнейшее понижение температуры, небольшой снег, ночью минус 6-11 градусов, дневная температура - минус 4-9 градусов", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что в понедельник погода существенно не изменится, но ночью может быть немного прохладнее.